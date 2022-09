F1, Esteban Ocon: “Siamo pronti per la sfida. Amo Singapore, ma per noi sarà difficile” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Esteban Ocon ha rilasciato le proprie sensazioni alla vigilia del GP di Singapore, evento che torna nel calendario del Mondiale di F1 dopo due anni d’assenza. Il transalpino insegue la Top10 a Marina Bay, uno dei tracciati più impegnativi dell’intero calendario. L’alfiere di Alpine ha rilasciato ai giornalisti ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Il Canada è stato piuttosto difficile, ma Singapore sarà uno dei round peggiori del calendario. La pista sarà sporca, non credo che il fine settimana sarà molto semplice”. Il compagno di box di Fernando Alonso ha continuato dicendo: “Amo Singapore, ma il circuito in sé non è il mio preferito. Siamo pronti per la sfida, sono convinto che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022)ha rilasciato le proprie sensazioni alla vigilia del GP di, evento che torna nel calendario del Mondiale di F1 dopo due anni d’assenza. Il transalpino insegue la Top10 a Marina Bay, uno dei tracciati più impegnativi dell’intero calendario. L’alfiere di Alpine ha rilasciato ai giornalisti ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Il Canada è stato piuttosto, mauno dei round peggiori del calendario. La pistasporca, non credo che il fine settimanamolto semplice”. Il compagno di box di Fernando Alonso ha continuato dicendo: “Amo, ma il circuito in sé non è il mio preferito.per la, sono convinto che ...

