Debutto vincente per Compagnucci a Tay Ninh (Di mercoledì 28 settembre 2022) Successi al primo turno dei rispettivi tornei ITF anche per Serafini, Rossi, Bosio e Capecchi a Sharm El Sheikh, Iannaccone a Monastir e Dalla Valle a Sabadell Leggi su federtennis (Di mercoledì 28 settembre 2022) Successi al primo turno dei rispettivi tornei ITF anche per Serafini, Rossi, Bosio e Capecchi a Sharm El Sheikh, Iannaccone a Monastir e Dalla Valle a Sabadell

IAMCALCIOBENEVE : Sannite in Prima. We'll Come debutto vincente, R. San Nicola rinviata - Sport_Fair : #Sonego inarrestabile Sesta vittoria consecutiva senza perdere un set Splendido esordio al #SofiaOpen - BovesMdG : UNDER 17, DEBUTTO VINCENTE ?? ???? - Tennis_Ita : Parma Ladies Open, debutto vincente per Stephens: 'Parma è una città bellissima, sono fortunata a poter viaggiare' - gife59 : DEBUTTO VINCENTE Non poteva andare meglio per il pluricampione di minimoto Luca Rizzi il debutto nel CIV Junior Ohv… -