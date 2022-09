Cosa succede ora che la Russia dice di aver vinto i referendum farsa in Ucraina (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mosca vuole annettere un'area grande come il Portogallo. Le votazioni, svolte senza alcuna sorveglianza imparziale, sono state dichiarate illegittime dalle Nazioni Unite. In caso di annessione, il Cremlino minaccia di usare l'atomica per rispondere alla controffensiva Ucraina Leggi su wired (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mosca vuole annettere un'area grande come il Portogallo. Le votazioni, svolte senza alcuna sorveglianza imparziale, sono state dichiarate illegittime dalle Nazioni Unite. In caso di annessione, il Cremlino minaccia di usare l'atomica per rispondere alla controffensiva

valigiablu : Violenza di genere in Italia: le leggi e cosa non funziona, perché le donne non denunciano, cosa succede negli altr… - Linkiesta : Linkiesta lancia un giornale europeo in lingua #ucraina Un nuovo quotidiano, scritto in cirillico, racconterà al p… - borghi_claudio : Cosa succede se non voto mai... ?? - giocarmon : °*° Ho parlato delle azioni, ma cosa succede se il centro del campo è statico e le azioni sono concordi e moltepl… - tanadineve : @DeGeer3891 Ancora il governo non si è formato e non sappiamo quanto peso avrà, se arriva a fine legislatura e cosa… -