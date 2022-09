BRUNO ARENA DEI FICHI D’INDIA È MORTO | ADDIO AL COMICO BUONO E GENTILE

(Di mercoledì 28 settembre 2022)e cabarettista, èoggi: lo annuncia il figlio Gianluca. Nel 2013era stato vittima di un aneurisma dopo la registrazione di una puntata di Zelig. “Non ero pronto… ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”, così il figlio di, Gianluca, sui social. Ierano stati lanciati da Zelig. Il duoe Max Cavallari ha divertito milioni di persone tra show in televisione, film, a teatro e nelle piazze di tutta Italia. Ci stringiamo alla famiglia nel ricordo di un

Bruno Arena dei Fichi d'India è scomparso all'età di 65 anni, dopo aver affrontato un lungo percorso di riabilitazione in seguito all'aneurisma cerebrale che lo aveva colpito 9 anni fa.