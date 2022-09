(Di martedì 27 settembre 2022) Il gestore di 75mila chilometri di linee ad alta tensione e 900 stazioni ha settanta progetti attivi e 1,2 miliardi di investimenti in digital e innovazione, tra cui il controllo da remoto delle infrastrutture di trasmissione

green_milano : RT @ITItalianTech: Terna e il traliccio intelligente - LaStampa : Terna e il traliccio intelligente. - ITItalianTech : Terna e il traliccio intelligente -

la Repubblica

ha deciso di concentrarsi sull'innovazione di quattro aree strategiche: gestione dell'energia e della potenza, efficienza e green, ricerca e sviluppo di materiali eco - compatibili e ......entro la fine dell'anno rimuovere unin via Vittorio Emanuele Orlando, nel quartiere di San Giusto. Per quanto riguarda la viabilità, l'amministrazione comunale in accordo conha ... Terna e il traliccio intelligente Dal maltempo nel Veneziano, al marocchino che minaccia di gettarsi dal tetto, alla rissa a Verona: tutti i video più visualizzati di quest’anno ...