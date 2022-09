Taranto | morto a 19 anni in ospedale | esposto dei genitori Dodici indagati

(Di martedì 27 settembre 2022) “Dopo un episodio di parestesia gli era stata riscontrata una dissezione della carotide e dopo l’esito di quell’esame era tornato ancora incon gli stessi problemi, ma l’avevano sempre rimandato a casa con una cura farmacologica: lo scorso giovedì notte, però, dal Santissima Annunziata non è più uscito vivo. Riscontrando l’presentato dai, distrutti per la morte del figlio poco più che maggiorenne, e che si sono rivolti a Studio3A, la Procura di, tramite del Pubblico Ministero dott. Mariano Evangelista Buccoliero, ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo sul decesso di Leonardo Preteso, che aveva appena 19(ne avrebbe compiuti venti il 4 dicembre) e che risiedeva in città con la sua famiglia: una tragedia grande” è riportato da Studio 3A. Il magistrato ...

lillidamicis : Il dramma di Leonardo Preteso si è consumato all’alba di giovedì scorso, i genitori, di Taranto, affranti, hanno pr… - NoiNotizie : #Taranto: morto a 19 anni in ospedale, esposto dei genitori - bettercall_pier : @colisacosban @ohhrikiii @lamelasulweb Questo la mia città l'ha AMMAZZATA scrivi su internet 'calenda decreto salva… - AnnaP1953 : RT @11Giuliano: Selezione: Taranto,è morto improvvisamente Mons. Cosimo Quaranta, padre spirituale della Confraternita dell’Addolorata | Ta… - gianppaolo : RT @11Giuliano: Selezione: Taranto,è morto improvvisamente Mons. Cosimo Quaranta, padre spirituale della Confraternita dell’Addolorata | Ta… -

Noi Notizie

Questa la suddivisione per province: Bari 112, Bat 28, Brindisi 40, Foggia 33, Lecce 99,46,... In Abruzzo 399 nuovi casi e unSono 399 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, ...Nella trascrizione diventerà 'umuort', il. È l'inizio di una serie incredibile di errori che ... 'Nella prima delle sette carceri che ho girato, a, li ho fatti venire una sola volta. Poi ... Taranto: morto a 19 anni in ospedale, esposto dei genitori A causa di un improvviso malore, si è spento mons. Cosimo Quaranta, cerimoniere dell’arcivescovo e parroco della chiesa Santa Lucia di Taranto. Il sacerdote è stato ...Mons. Cosimo Quaranta, è nato a San Giorgio Jonico nel 1961. Don Mimino. Rettore in passato della Chiesa di San Domenico così come padre spirituale della Confraternita dell’Addolorata di Taranto e del ...