“Sei la mia schiava”: quattro donne accusano un medico di abusi e violenze sessuali (Di martedì 27 settembre 2022) Hanno ricordato davanti al giudice di Milano, Giulio Fanales, le violenze e gli abusi subiti da parte dell’ex dirigente medico del Crh-Mts di viale Jenner a Milano, centro specializzato in malattie a trasmissione sessuale. L’infettivologo 43enne, difeso dall’avvocato Andrea Soliani, è stato arrestato nel giugno scorso con l’accusa di violenza sessuale. quattro delle ragazze che lo hanno denunciato, hanno fissato le loro testimonianze, rese con la formula dell’incidente probatorio nell’udienza di ieri che si è svolta a porte chiuse. Le ragazze, tutte molto giovani, hanno raccontato di come l’infettivologo, improvvisandosi ginecologo, le abbia sottoposte a visite invasive. Tutte si sono rese conto che i gesti e le attenzioni del medico andavano al di là delle necessità cliniche. Una delle giovani, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Hanno ricordato davanti al giudice di Milano, Giulio Fanales, lee glisubiti da parte dell’ex dirigentedel Crh-Mts di viale Jenner a Milano, centro specializzato in malattie a trasmissione sessuale. L’infettivologo 43enne, difeso dall’avvocato Andrea Soliani, è stato arrestato nel giugno scorso con l’accusa di violenza sessuale.delle ragazze che lo hanno denunciato, hanno fissato le loro testimonianze, rese con la formula dell’incidente probatorio nell’udienza di ieri che si è svolta a porte chiuse. Le ragazze, tutte molto giovani, hanno raccontato di come l’infettivologo, improvvisandosi ginecologo, le abbia sottoposte a visite invasive. Tutte si sono rese conto che i gesti e le attenzioni delandavano al di là delle necessità cliniche. Una delle giovani, come ...

Link4Universe : Se avessi un centesimo per ogni volta che ora ricevo messaggi tipo 'ah ma se non ti piace qui, sei libero di andart… - Chiaracivello : ”Sono Come Sono”, la mia nuova canzone in uscita venerdì 30 settembre, è un inno alla libertà di essere e di amare.… - emmaasalvi : @tommicitte tu sei un’eccezione amore mio vita mia - magri64 : RT @magri64: @GiorgiaMeloni La mia ammirazione e rispetto, molte congratulazioni, sei un grande leader e meriti di essere a capo del miglio… - magri64 : @GiorgiaMeloni La mia ammirazione e rispetto, molte congratulazioni, sei un grande leader e meriti di essere a capo… -