Sara Manfuso minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip 7: "Non ci sto a passare per l'arpia, vado via subito!" (Di martedì 27 settembre 2022) Sara Manfuso è stata al centro delle critiche nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri, lunedì 26 settembre. Dopo il confronto con Soraia Allam Ceruti, l'opinionista è sbottata lontana dalla diretta: "Ma dai… commentare il mio essere mamma. Ma sciacquati la bocca prima di parlare, ma che cazz* c'entra?".... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

