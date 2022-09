(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Numeriper ildi. Idell'edizione 2022 delInternazionale disono stati 103.812. L'incremento dell'affluenza di pubblico è stato del 10,7 % rispetto all'edizione 2021. Sono dati forniti nella giornata conclusiva dal presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi che ha tracciato il bilancio di questa edizione 2022. "Questo non è solo unbellissimo, ma anche efficiente", ha dichiarato nella conferenza stampa conclusiva. "Sono stati chiusi contratti, si è lavorato bene perché questo è un momento eccezionale per la nautica. I dati del settore sono: 31,1% di crescita del fatturato globale rispetto allo scorso anno, 6,1 miliardi di ...

ItalianNavy : A partire dal #22settembre la #MarinaMilitare parteciperà al 62° Salone Nautico di Genova. Saremo presenti con il n… - fisco24_info : Salone nautico di Genova da record, oltre 103 mila visitatori: (Adnkronos) - Grande soddisfazione degli operatori… - ledicoladelsud : Salone nautico di Genova da record, oltre 103 mila visitatori - italiaserait : Salone nautico di Genova da record, oltre 103 mila visitatori - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Economia Salone Nautico di Genova: visitatori in crescita del 10,7% e settore che ritorna a salire del 31,1% https://… -

Genova - Nell'ultima giornata dela bordo di Sailing Poland, barca protagonista della ultima The Ocean Race, sono saliti a bordo il portiere sampdoriano Emil Audero e il campione di motociclismo Niccolò Canepa. Entrambi '...Genova " "Vogliamo un ministro della Liguria, perché la Liguria se lo merita". Lo ha detto il sindaco Marco Bucci a margine della conferenza stampa di chiusura del 62esimointernazionale di Genova, commentando i risultati elettorali. "Oltre a questo - ha aggiunto - ci sono 15 parlamentari che rappresentano il territorio e vogliamo che si tirino su le ...(Adnkronos) – Numeri record per il Salone nautico di Genova. I visitatori dell’edizione 2022 del Salone Nautico Internazionale di Genova sono stati 103.812. L’incremento dell’affluenza di pubblico è s ...Nell'ultima giornata del Salone a bordo di Sailing Poland, barca protagonista della ultima The Ocean Race, è salito a bordo il portiere sampdoriano Emil Audero.