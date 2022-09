Rottura totale tra Piquè e il Barcellona: può andare ai rivali! (Di martedì 27 settembre 2022) Il Barcellona, dopo le deludenti ultime stagioni, tra addii e problemi finanziari e societari non di poco conto, sta completamente attuando un ricambio generazionale, scegliendo i canterani più bravi nel suo florido settore giovanile da portare in prima squadra e tendenzialmente muovendosi sul mercato andando a prendere giovani di qualità e di prospettiva. Non mancano alcune eccezioni alla regola, come nel caso dell’acquisto di Lewandowski. Pique Barcelona AtleticoChi questa politica la sta condividendo e se ne fa promotore è l’allenatore dei blaugrana Xavi, il quale ha intenzione di chiudere con i veterani del vecchio ciclo, alcuni anche suoi ex compagni, come nel caso di Gerard Piqué. Il rapporto tra i due che con quella maglia hanno dominato largamente il mondo non sarebbe tra i più idilliaci, ragion per cui il centrale spagnolo potrebbe lasciare la Catalogna. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 settembre 2022) Il, dopo le deludenti ultime stagioni, tra addii e problemi finanziari e societari non di poco conto, sta completamente attuando un ricambio generazionale, scegliendo i canterani più bravi nel suo florido settore giovanile da portare in prima squadra e tendenzialmente muovendosi sul mercato andando a prendere giovani di qualità e di prospettiva. Non mancano alcune eccezioni alla regola, come nel caso dell’acquisto di Lewandowski. Pique Barcelona AtleticoChi questa politica la sta condividendo e se ne fa promotore è l’allenatore dei blaugrana Xavi, il quale ha intenzione di chiudere con i veterani del vecchio ciclo, alcuni anche suoi ex compagni, come nel caso di Gerard Piqué. Il rapporto tra i due che con quella maglia hanno dominato largamente il mondo non sarebbe tra i più idilliaci, ragion per cui il centrale spagnolo potrebbe lasciare la Catalogna. ...

