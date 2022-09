Post voto, Mastella sereno: “Noi non potevamo fare di più. Letta e De Luca sì” (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento -Il sindaco Clemente Mastella ha riunito la Giunta ed il gruppo consiliare di riferimento per un’analisi del voto del 25 settembre scorso. I cittadini non lo hanno seguito nelle indicazioni di voto per Collegio uninomale Camera negando alla candidata di “Noi di Centro”, Sandra Lonardo, senatrice uscente, il proprio consenso e così a spuntarla è stato Francesco Maria Rubano di Forza Italia: inevitabile un ragionamento sull’accaduto e sulle prospettive politiche.. A parlare alla stampa, al termine delle due ore circa di confronto, lo stesso Mastella: “Il voto in Città? Non mi aspettavo il boom dei Cinque Stelle. Distanziamo il Pd e siamo sempre in progress da quando governo la città. Non penso si possa parlare di disimpegno perchè altrimenti sarebbe lo stesso a Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento -Il sindaco Clementeha riunito la Giunta ed il gruppo consiliare di riferimento per un’analisi deldel 25 settembre scorso. I cittadini non lo hanno seguito nelle indicazioni diper Collegio uninomale Camera negando alla candidata di “Noi di Centro”, Sandra Lonardo, senatrice uscente, il proprio consenso e così a spuntarla è stato Francesco Maria Rubano di Forza Italia: inevitabile un ragionamento sull’accaduto e sulle prospettive politiche.. A parlare alla stampa, al termine delle due ore circa di confronto, lo stesso: “Ilin Città? Non mi aspettavo il boom dei Cinque Stelle. Distanziamo il Pd e siamo sempre in progress da quando governo la città. Non penso si possa parlare di disimpegno perchè altrimenti sarebbe lo stesso a Napoli ...

