Moggi torna su Juve-Salernitana | “Gol annullato | avrei fatto ricorso per ripetere la partita”

'E' un vizio tecnico, o si ripete la partita o la si dà vinta a chi l'aveva vinta, ma la Juve non si muove'. Intervenuto in un video su Juventibus Lucianosu Juventus - Salernitana ma va a ruota libera su tutto: 'Perché contestare Bonucci , è il capitano, come si fa E' tutto un caos. I tifosi vorrebbero comprare Mandrake o zorro ma non ...Nel cuore del capoluogo siciliano previsti ospiti di rilievo come Luciano, il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano , Giorgio Perinetti , il ds della Reggina Massimo Taibi , l'... Juve: Moggi a valanga su Allegri, Bonucci, Juve-Salernitana e i tifosi | Top News “Io avrei fatto un bel ricorso per far ripetere la partita perchè c’è un vizio tecnico dovuto al VAR che non ha convalidato la rete di Milik. La Juventus non giocò bene quella partita ma poi alla fine ...Un intervento della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e uno della stazione di Pordenone hanno impegnato i soccorritori nel tardo pomeriggio di oggi. Il primo è scattato poco dopo le 17 p ...