(Di martedì 27 settembre 2022) È morto Nikil Dohre ,indiano di 15 anni. Il giovane ha perso la vita dopo essere stato massacrato di botte dal suo insegnate per avere risposto in maniera sbagliata durante un esame . Mentre ...

mocciosvs : silvio palesemente sta leggendo le risposte come un qualsiasi studente impreparato mamma mia che imbarazzo -

leggo.it

Losfinito a terra ha perso conoscenza ed è stato subito ricoverato all'ospedale di Lucknow, dove poche ore fa ha perso la vita . Il ragazzo faceva parte della casta dei Dalit , ossia gli ex ...... ci si scontra con il sistema scolastico, che è ancoranella gestione di questi ragazzi ... "Ho seguito un corso quando nella mia classe è arrivato unocon un certificato di ... Lo studente è impreparato, il prof lo picchia a morte: scoppia la rivolta. Cosa sta succedendo È morto Nikil Dohre, studente indiano di 15 anni. Il giovane ha perso la vita dopo essere stato massacrato di botte dal suo insegnate per avere risposto in ...