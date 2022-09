Elodie | dopo anni dalla fine di Amici ammette tutto | “non volevo neanche…”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 27 settembre 2022)alcuniormai da, spiffera un retroscena a cui non ci si può credere. Periodo d’oro per la bellissima, sia dal punto di vista privato che professionale. L’abbiamo seguita quest’estate con il suo tormentone Tribale e ancora riecheggia Bagno a Mezzanotte, con il suo “uno, due, tre, alza”, ritornello che non si può smettere di ballare. Per di più, in arrivo il suo esordio come attrice, nel film Ti Mangio il Cuore, presentato alla 79° edizione del Festival del Cinema di Venezia.– Altranotizia.itMa durante questi ultimi mesi così raggianti per lei, il suo nome è stato al centro di uno scoop che ha dominato i tabloid, poiché spesso paparazzata accanto all’ex di Belén Rodriguez, Andrea Iannone. Nonostante quindi ...