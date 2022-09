Cosa si dice a Bruxelles del prossimo governo. Colloquio con l’amb. Cangelosi (Di martedì 27 settembre 2022) Fratelli d’Italia sarà il primo partito in Parlamento per la prossima legislatura e verosimilmente governerà con i soci di minoranza Lega e Forza Italia. Come hanno reagito le burocrazie europee alle elezioni italiane? Ne parliamo con l’ambasciatore Rocco Cangelosi, già rappresentante permanente per l’Italia a Bruxelles e consigliere diplomatico del presidente Giorgio Napolitano. I primi passi di Meloni e Fratelli d’Italia sono di grande cautela e prudenza. Forse i timori principali all’estero derivano dalla presenza di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Come è stato accolto a Bruxelles il risultato delle elezioni italiane? Un po’ con preoccupazione, ma si vuole aspettare di vedere quali saranno le azioni concrete. Se si dovesse avere un’Italia che abbraccia la linea sovranista, soprattutto quella che rivendica la ... Leggi su formiche (Di martedì 27 settembre 2022) Fratelli d’Italia sarà il primo partito in Parlamento per la prossima legislatura e verosimilmente governerà con i soci di minoranza Lega e Forza Italia. Come hanno reagito le burocrazie europee alle elezioni italiane? Ne parliamo conasciatore Rocco, già rappresentante permanente per l’Italia ae consigliere diplomatico del presidente Giorgio Napolitano. I primi passi di Meloni e Fratelli d’Italia sono di grande cautela e prudenza. Forse i timori principali all’estero derivano dalla presenza di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Come è stato accolto ail risultato delle elezioni italiane? Un po’ con preoccupazione, ma si vuole aspettare di vedere quali saranno le azioni concrete. Se si dovesse avere un’Italia che abbraccia la linea sovranista, soprattutto quella che rivendica la ...

