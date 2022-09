Cosa cambia aggiornando Windows 11 22H2 ultima versione (Di martedì 27 settembre 2022) Microsoft ha appena rilasciato la nuova versione di Windows 11 22H2, disponibile su tutti i PC che già eseguivano Windows 11 fino a quel momento. Questo grande aggiornamento è ricco di novità che sicuramente non sfuggiranno agli utenti, visto che alcune novità riguardano anche l'aspetto grafico del sistema operativo. Nella guida che segue abbiamo raccolto tutte le nuove funzionalità di Windows 11 22H2, così da valutare se procedere con l'aggiornamento del sistema operativo o attendere ancora qualche giorno prima di passare alla nuova versione (utile in particolare se abbiamo tra le mani un PC di produzione che non possiamo aggiornare durante il lavoro). LEGGI ANCHE -> Windows 11: trucchi nascosti e funzioni speciali Menu Start e Barra delle ... Leggi su navigaweb (Di martedì 27 settembre 2022) Microsoft ha appena rilasciato la nuovadi11, disponibile su tutti i PC che già eseguivano11 fino a quel momento. Questo grande aggiornamento è ricco di novità che sicuramente non sfuggiranno agli utenti, visto che alcune novità riguardano anche l'aspetto grafico del sistema operativo. Nella guida che segue abbiamo raccolto tutte le nuove funzionalità di11, così da valutare se procedere con l'aggiornamento del sistema operativo o attendere ancora qualche giorno prima di passare alla nuova(utile in particolare se abbiamo tra le mani un PC di produzione che non possiamo aggiornare durante il lavoro). LEGGI ANCHE ->11: trucchi nascosti e funzioni speciali Menu Start e Barra delle ...

