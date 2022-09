"Chi sarà ostile alla Meloni": Rampini svela la minaccia dagli Usa (Di martedì 27 settembre 2022) Vince Giorgia Meloni, vince il centrodestra. Ora il tempo delle analisi, delle riflessioni, dei progetti, delle recriminazioni di chi ha perso. Cosa sarà? Che governo sarà? La partita, quella vera, si apre soltanto adesso. E tutti questi temi sono ovviamente al centro della puntata di Quarta Repubblica in onda lunedì 26 settembre su Rete 4. Da Nicola Porro, tra i molti ospiti, ecco anche Federico Rampini, la firma del Corriere della Sera ed esperto di geopolitica internazionale, di Stati Uniti e Cina. Fari puntati su Washington, sugli Usa, su Joe Biden. La prima battuta di Rampini riguarda la reazione del governo a stelle e strisce alla vittoria di Fratelli d'Italia, affidata a una nota di Anthony Blinken: gli Stati Uniti si sono detti "ansiosi" di iniziare a lavorare con il nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Vince Giorgia, vince il centrodestra. Ora il tempo delle analisi, delle riflessioni, dei progetti, delle recriminazioni di chi ha perso. Cosa? Che governo? La partita, quella vera, si apre soltanto adesso. E tutti questi temi sono ovviamente al centro della puntata di Quarta Repubblica in onda lunedì 26 settembre su Rete 4. Da Nicola Porro, tra i molti ospiti, ecco anche Federico, la firma del Corriere della Sera ed esperto di geopolitica internazionale, di Stati Uniti e Cina. Fari puntati su Washington, sugli Usa, su Joe Biden. La prima battuta diriguarda la reazione del governo a stelle e striscevittoria di Fratelli d'Italia, affidata a una nota di Anthony Blinken: gli Stati Uniti si sono detti "ansiosi" di iniziare a lavorare con il nuovo ...

emmabonino : Oggi sarà una giornata determinante per il nostro Paese. Spero che il partito più grande, ossia quello dell'astensi… - francescoseghez : Prima che inizi il delirio un commento “serio”. Il calo di affluenza (se confermato) nelle fasce sociali più povere… - ladyonorato : Chi ha voluto che l’intera UE aprisse le ostilità contro la Russia, è e sarà responsabile di tutte le conseguenze c… - leyfrog72 : @intuslegens Il PD è meno stupido di quel che sembra. Ha bloccato il timone. Aperto delle falle enormi ed ora ha me… - luigiiovini : RT @Lebois6: @laura_ceruti E come in ogni democrazia, sarà suo diritto opporsi… è quello che fa chi sta all’opposizione .. signora mia, riv… -