Cassano: “Haaland non sa giocare a calcio. Anche Inzaghi, giocava alla carlona” (Di martedì 27 settembre 2022) Il solito Antonio Cassano senza freni ha parlato nel corso del podcast di Fedez, Luis e Martin “Muschio Selvaggio”. Ecco alcune delle dichiarazioni dell’ex calciatore: “Haaland è un Bobo Vieri misto ad Adriano. Se però ci fate caso, non sa giocare a calcio come Benzema o Lewandowski. È un grandissimo goleador, sì, ma non sa giocare a calcio. Anche Inzaghi non sapeva giocare a calcio, giocava alla carlona. giocava con dei fenomeni che gli mettevano la palla nel mezzo e lui segnava di stinco, di testa, di braccio, vai a vedere i suoi gol. Pippo numero uno? Di cosa non si sa”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Il solito Antoniosenza freni ha parlato nel corso del podcast di Fedez, Luis e Martin “Muschio Selvaggio”. Ecco alcune delle dichiarazioni dell’ex calciatore: “è un Bobo Vieri misto ad Adriano. Se però ci fate caso, non sacome Benzema o Lewandowski. È un grandissimo goleador, sì, ma non sanon sapevacon dei fenomeni che gli mettevano la pnel mezzo e lui segnava di stinco, di testa, di braccio, vai a vedere i suoi gol. Pippo numero uno? Di cosa non si sa”. SportFace.

LaFibraBianca : RT @sportface2016: #Cassano: “#Haaland non sa giocare a calcio. Anche #Inzaghi, giocava alla carlona” - sportface2016 : #Cassano: “#Haaland non sa giocare a calcio. Anche #Inzaghi, giocava alla carlona” - OrsiEmanuele : RT @Erfaina1988: Quindi secondo #Cassano, #Haaland non sa giocare a calcio… MA VATTANAFFANCULO! - Scuffi_official : Vi prego levate la parola a questo essere - asSsHhm : RT @Erfaina1988: Quindi secondo #Cassano, #Haaland non sa giocare a calcio… MA VATTANAFFANCULO! -