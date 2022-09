Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2022 ore 08:45 (Di lunedì 26 settembre 2022) Viabilità DEL 26 SETTEMBRE2022 ORE 08:30 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN APERTUTA Roma, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESETRNA CI SONO CODE A TRATTI ALTEZZA AURELIA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA PONTINA. PIU’ AVANTI TRA CODE ANCHE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E TIBURTINA IN INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ARDEATINA TRAFFICO INTENSO CON INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO Roma, IN DIREZIONE TERAMO CODE DA TORCERVARA AL RACCORDO ANULARE SITUAZIONE ANALOGA SULLA Roma FIUMICINO CON CODE VERSO Roma DAL RACCORDO ALL’EUR A NORD SULLA CASSIA, UN CANTIERE CREA CODE TRA SETTEVENE E ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 settembre 2022)DEL 26 SETTEMBREORE 08:30 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTUTA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESETRNA CI SONO CODE A TRATTI ALTEZZA AURELIA E DALLAFIUMICINO ALLA PONTINA. PIU’ AVANTI TRA CODE ANCHE TRA DIRAMAZIONESUD E TIBURTINA IN INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ARDEATINA TRAFFICO INTENSO CON INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO, IN DIREZIONE TERAMO CODE DA TORCERVARA AL RACCORDO ANULARE SITUAZIONE ANALOGA SULLAFIUMICINO CON CODE VERSODAL RACCORDO ALL’EUR A NORD SULLA CASSIA, UN CANTIERE CREA CODE TRA SETTEVENE E ...

