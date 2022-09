Ungheria-Italia, Mancini: "Sono molto soddisfatto, era una gara difficile. E su Donnarumma...'' (Di lunedì 26 settembre 2022) Mancini su Donnarumma: ''Gigio è stato bravo, la tranquillità di ora al PSG gli sta giovando'' Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, commenta dalla sala stampa della Puskas Arena Ungheria-Italia, gara valida per la sesta giornata di Nations League e vinta dalla squadra azzurra per 2-0. Queste le sue parole "Sono molto soddisfatto, era una gara difficile. Tutto perfetto fino agli ultimi 20 minuti, nella fase finale dobbiamo migliorare. -afferma Mancini - Abbiamo fatto troppo bene per stare sullo 0-2, poi soffrire gli ultimi 20 minuti non ha senso. Dovevamo continuare e provare a fare il terzo gol". Come mai il calo nel finale? E cosa puoi ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 26 settembre 2022)su: ''Gigio è stato bravo, la tranquillità di ora al PSG gli sta giovando'' Roberto, commissario tecnico della Nazionalena, commenta dalla sala stampa della Puskas Arenavalida per la sesta giornata di Nations League e vinta dalla squadra azzurra per 2-0. Queste le sue parole ", era una. Tutto perfetto fino agli ultimi 20 minuti, nella fase finale dobbiamo migliorare. -afferma- Abbiamo fatto troppo bene per stare sullo 0-2, poi soffrire gli ultimi 20 minuti non ha senso. Dovevamo continuare e provare a fare il terzo gol". Come mai il calo nel finale? E cosa puoi ...

