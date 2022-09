Un Altro Domani Anticipazioni 27 settembre 2022: Julia delusa dal NO di Tirso (Di lunedì 26 settembre 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 27 settembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Tirso rifiuterà di partecipare alla festa di divorzio organizzata da Julia deludendola molto. Leggi su comingsoon (Di lunedì 26 settembre 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unin onda il 27su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano cherifiuterà di partecipare alla festa di divorzio organizzata dadeludendola molto.

__GoodInGoodbye : tra l'altro domani ho il concerto dei Blindini e sono al 90% sicura di avere una contrattura al polpaccio e non rie… - ppnaravit_it : domani mi inizia un altro corso ma l’ho scoperto oggi perché non c’è nell’orario generale - paolobeffa : @GuidoTana Fortuna che domani è martedì e passano già ad altro. Mercoledì nessuna polemica. Giovedì gnocchi. - Methamorphose30 : @adaig_ qua sopra oggi non si può stare metti un film o una serie tv domani passeranno ad altro - tpwkgiu_ : RT @diecimilascaIe: domani un altro giorno di scuola ma quando finisce -