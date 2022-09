Ultime Notizie – Elezioni 2022, alla Camera 235 seggi al centrodestra e 80 al centrosinistra (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono 235 i seggi alla Camera che vanno al centrodestra, 80 al centrosinistra. E’ quanto emerge dai dati del Viminale. Al M5s vanno 51 seggi, 21 ad Azione-Italia Viva, 1 a ‘De Luca sindaco d’Italia’ e 3 a Svp. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono 235 iche vanno al, 80 al. E’ quanto emerge dai dati del Viminale. Al M5s vanno 51, 21 ad Azione-Italia Viva, 1 a ‘De Luca sindaco d’Italia’ e 3 a Svp. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : #ElezioniPolitiche22, #Conte: nessun cartello o coalizione con il Pd. Gli aggiornamenti in tempo reale sul suto del… - sole24ore : #ElezioniPolitiche2022 ultime notizie. #DellaVedova: +Europa chiederà riconteggio voti - sole24ore : #ElezioniPolitiche2022 ultime notizie. #Zaia: il voto degli elettori va rispettato, ma il risultato per la #Lega è… - sportli26181512 : Inghilterra, Tomori non convocato contro la Germania - zazoomblog : Ultime Notizie – Salvini: “Pensiamo al governo”. Ma base raccoglie firme per congresso - #Ultime #Notizie #Salvini… -