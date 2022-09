Russia: sparatoria a scuola con 6 morti, anche alcuni bambini. L’attentatore si sarebbe ucciso (Di lunedì 26 settembre 2022) Sei morti - tra i quali alcuni bambini - e 20 i feriti nella sparatoria avvenuta questa mattina, 26 settembre 2022, nella scuola n 8 di Izhevsk, nella Repubblica russa dell'Udmurtia. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno, citato dalle agenzie russe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 settembre 2022) Sei- tra i quali- e 20 i feriti nellaavvenuta questa mattina, 26 settembre 2022, nellan 8 di Izhevsk, nella Repubblica russa dell'Udmurtia. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno, citato dalle agenzie russe L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Sono nove le vittime, tra cui cinque bambini, della sparatoria nella scuola di Izhevsk, nella Russia centrale. Ucci… - fanpage : Ultim'ora Sparatoria questa mattina in una scuola di Izhevsk. Sono almeno 6 i morti - nelloscavo : Il Cardinake Krajewski in missione sul fronte di guerra in #Ucraina e inviato dal Papa è stato coinvolto in una spa… - Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: Russia, sparatoria in una scuola a Izhevsk: almeno nove morti - SkyTG24 : Russia, sparatoria in una scuola a Izhevsk: almeno nove morti -