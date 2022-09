NASCAR Cup Series | Texas | Reddick torna a vincere con Chevy

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tylerha vinto innellaCup. Il #8 del gruppo ha avuto la meglio sui rivali imponendosi per la terza volta in questo 2022, la prima in quel di Fort Worth. Come accaduto anche nel ‘Round of 16’, non cambia nulla in ottica Playoffs, laCamaro #8 del RCR è stata infatti eliminata dalla lotta per il titolo settimana scorsa Prima parte perfetta di prova per Joey Logano. Il #22 di Penske ha tentato di prendere il largo nel cuore della Stage 1, una missione in parte riuscita. L’ex campione della serie ha dovuto subire la decisa risposta da parte di William Byron (Hendrick Motorsports #24) e Denny Hamlin (Gibbs), diretti rivali per la lotta dei Playoffs. Ad otto giri dalla conclusione della Stage 1 è arrivato il primo colpo di scena della serata. Alex Bowman (Hendrick #48) è ...

StockCarLiveITA : 30' alla gara della Cup Series in Texas! Diretta su Mola TV con commento di @MatteoSenatore2 e @andreadig94 con in… - andreadig94 : RT @StockCarLiveITA: Buongiorno! Il programma di oggi in Texas: 20:30 Pre-gara (USA, dalle 21:00 anche su NASCAR Trackpass) 21:30 Gara… - StockCarLiveITA : Buongiorno! Il programma di oggi in Texas: 20:30 Pre-gara (USA, dalle 21:00 anche su NASCAR Trackpass) 21:30 Ga… - P300it : #NASCAR | Cup Series: Brad Keselowski interrompe un digiuno di 109 gare e domani (green alle 21:30) partirà dalla p… - P300it : #NASCAR | Cup Series: RCR veloce nelle libere e piazza i propri due piloti in cima alla classifica delle libere in… -

OA Sport

Chris Buescher (RFK Racing #17), presente sullo schieramento di partenza dellaSeries per la 250ma volta in carriera, ha gestito le operazioni nei primi giri della Stage 2 davanti a Kevin Harvick (Haas #4), obbligato a primeggiare per accedere al 'Round of 12'.Lo storico catino che sorge nello Stato del North Carolina tornerà ad accogliere una competizione delladopo oltre 20 anni , l'ultima prova dellaSeries risale infatti al 1996 con il ... NASCAR Cup Series, Bristol: Buescher regala la prima gioia della storia al RFK Racing. Reddick, Ky. Busch, Harvick e Dillon lasciano i Playoffs The NASCAR playoff race at Texas was red-flagged Sunday because of light rain falling on some parts of the 1 1/2-mile track and lightning in the vicinity. There were 220 of 334 laps completed before ...NASCAR Cup victory for owner Richard Childress, led three times for 70 laps, including the final 24. The 334-lap, 501-mile race at Fort Worth was slowed by a record 19 cautions and stopped for almost ...