In programma dal 26 settembre al 4 ottobre, la Settimana della Moda di Parigi promette show indimenticabili e sorprese. Dopo New York, Londra e Milano il grande tour (de force) dell'industria della Moda approda finalmente a Parigi. In programma da lunedì 26 settembre a martedì 4 ottobre, la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera-Estate 2023 si prospetta ricchissima di eventi, show e collezioni da non perdere. Come seguire in diretta ogni appuntamento? Oltre che sui canali social delle maison, le sfilate della PFW saranno trasmesse in streaming sul sito della Fédération de la Haute Couture et de la Mode, l'ente organizzatore.

