Gibilterra vs Georgia – pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Il destino di Gibilterra e Georgia è già stato deciso: lunedì 26 settembre sera si affronteranno al Victoria Stadium nell’ultima partita di questa campagna di UEFA Nations League. La Georgia, con sei punti di vantaggio sulla seconda classificata Macedonia del Nord, sarà promossa in Lega B, mentre Gibilterra andrà ai play-out nel marzo 2024 per determinare se sarà retrocessa in Lega D o meno. Il calcio di inizio di Gibilterra vs Georgia è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Gibilterra vs Georgia: a che punto sono le due squadre Gibilterra La sconfitta per 5-1 contro la Bulgaria di venerdì scorso ha fatto sì che Gibilterra finisse ultima in questo gruppo, raccogliendo solo un punto finora, subendo 16 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 settembre 2022) Il destino diè già stato deciso: lunedì 26 settembre sera si affronteranno al Victoria Stadium nell’ultima partita di questa campagna di UEFA Nations League. La, con sei punti di vantaggio sulla seconda classificata Macedonia del Nord, sarà promossa in Lega B, mentreandrà ai play-out nel marzo 2024 per determinare se sarà retrocessa in Lega D o meno. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreLa sconfitta per 5-1 contro la Bulgaria di venerdì scorso ha fatto sì chefinisse ultima in questo gruppo, raccogliendo solo un punto finora, subendo 16 ...

