Elezioni: il M5s sbanca a Pomigliano, roccaforte dell'ex Di Maio (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA Pomigliano d'Arco, città roccaforte di Luigi Di Maio, il partito del ministro uscente degli Esteri (ed ex grillino) incassa alle Elezioni per la Camera poco più di un sesto dei voti del Movimento Cinque Stelle, che invece nel Comune è il partito più votato, con il 35,91% (5.994 preferenze). 'Impegno civico – Di Maio' si è invece fermato al 6,99% (1.167 voti). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

