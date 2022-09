Elezioni | Grillo pubblica un video con un nespolo | “M5s è come questo albero Gliene fanno di tutti i colori eppure è sempre vivo e rigoglioso”

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | 'Il grande nespolo, gliene abbiamo fatte di tutti i colori a questo nespolo eppure è rigoglioso. Qu… - Infinity_999 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Grillo pubblica un video con un nespolo: “M5s è come questo albero. Gliene fanno di tutti i colori eppure è… - fattoquotidiano : Elezioni, Grillo pubblica un video con un nespolo: “M5s è come questo albero. Gliene fanno di tutti i colori eppure… - pollon_anna : @beppe_grillo I 5 stelle ottengono il peggior risultato della loro storia alle Politiche (25,5% nel 2013 e 32% nel… - fuskiko : RT @ALFO100897: @beppe_grillo @Mov5Stelle Una simile, insulsa e paradossale analisi di queste ultime elezioni poteva essere esternata solam… -

Così Beppecommenta, con un video su Twitter, il risultato ...Al terzo posto, il commercialista di Beppe, in quota M5s, Enrico Maria Nadasi, con il 12,75% delle preferenze. 'C'è una grande soddisfazione sia per il risultato nazionale, che per quello ...LIGURIA - Il giorno dopo il voto si contano le ultime schede ma già diversi candidati possono esultare per il risultato ottenuto, altri invece ammettono la sconfitta e un risultato lontano dalle attes ...Il centrodestra fa cappotto nei collegi uninominali: alla Camera e in Senato tornano quattro parlamentari uscenti ...