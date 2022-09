Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, retromarcia in previsione della puntata: “Mi sei mancato, ho pianto tutte le notti” (Di lunedì 26 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno tenuto banco tutto il week end con i loro tira e molla all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Prima lei ha additato lui come codardo perché non avrebbe avuto il coraggio di amarla apertamente (sentimento che lui ha sempre negato, ma di cui lei ne è convinta); poi hanno chiuso prendendosi a brutte parole e infine – dopo aver minacciato di avere le capacità di farlo ritirare – la donna è scoppiata a piangere chiedendo un chiarimento. “Mi sei mancato tanto in questi giorni, ho pianto tutte le notti, non ho dormito mai. Poi mi svegliavo, pensavo subito a te. Del tuo rapporto con Ginevra Lamborghini, ndr sono un po’ gelosa, te lo dico scherzando ma sono gelosa davvero. Lunedì dirò in ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 settembre 2022)hanno tenuto banco tutto il week end con i loro tira e molla all’internoCasa del Grande Fratello Vip. Prima lei ha additato lui come codardo perché non avrebbe avuto il coraggio di amarla apertamente (sentimento che lui ha sempre negato, ma di cui lei ne è convinta); poi hanno chiuso prendendosi a brutte parole e infine – dopo aver minacciato di avere le capacità di farlo ritirare – la donna è scoppiata a piangere chiedendo un chiarimento. “Mi seitanto in questi giorni, hole, non ho dormito mai. Poi mi svegliavo, pensavo subito a te. Del tuo rapporto con Ginevra Lamborghini, ndr sono un po’ gelosa, te lo dico scherzando ma sono gelosa davvero. Lunedì dirò in ...

