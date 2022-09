Dalla Germania alla Spagna | Europa diffidente verso Meloni La premier francese Elisabeth Borne | “Vigileremo sul rispetto dei diritti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Arrivano le prime reazioni preoccupatepolitica internazionale dopo la vittoria del centrodestra trainato da Giorgia. “Il popolo italiano ha votato, non ho intenzione di commentare questa scelta democratica. Ovviamente saremo attenti, insiemePresidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a garantire che iumani, ilreciproco, in particolare ildel diritto all’aborto, siano rispettati da tutti”, ha detto in un’intervista televisiva la. Netto il commento del ministro degli Esteri spagnolo Juan Manuel Albares: “In tempi di incertezza, i populismi crescono e finiscono sempre nello stesso modo, con una catastrofe. ...