Da Lombardia e Veneto parte la sfida interna a Salvini: "Servono subito i congressi, basta con questi vertici calati dall'alto" (Di lunedì 26 settembre 2022) Che non stesse esattamente stracciandosi le vesti, si era capito già nella nottata. Perché mentre i suoi colleghi si affannavano nel conteggio delle schede, lui era sul terrazzo di un locale in centro a Milano, a Piazza Duomo, a ballare sulle note del dj Gianluca Vacchi. Ma del resto, per Paolo Grimoldi, quello della Lega era un fallimento annunciato. E non a caso lui all'alba commenta subito nel più battagliero dei modi: "E' un disastro assoluto. Ora bisogna subito azzerare la Lega Lombarda e avviare il congresso". In regione, per ora. E non solo. Perché pretendere subito la conta nella patria del leghismo, peraltro a ridosso delle regionali previste in primavera, significa ovviamente lanciare una sfida decisiva a Matteo Salvini. Tanto più, che nel frattempo, anche in ...

LaVeritaWeb : Il Capitano resta staccato da Fratelli d’Italia, anche in Lombardia e Veneto. Il dato sotto il 10% è uno choc Con l… - you_trend : Oltre che in Veneto, in questo momento anche in Lombardia Fratelli d'Italia è nettamente davanti alla Lega, quasi d… - TheForgottenM13 : @AndreaVenanzoni Una conferenza stampa stucchevole. Una arrampicata sugli specchi senza precedenti. Vantarsi delle… - Daniele39260567 : RT @LaVeritaWeb: Il Capitano resta staccato da Fratelli d’Italia, anche in Lombardia e Veneto. Il dato sotto il 10% è uno choc Con l’8,8% o… - Nathan_dv_Adler : @veneto_ Zaia ha perso il tram. Adesso a livello nazionale conterà ancor meno. Prima almeno poteva sperare in un'al… -