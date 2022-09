“Così la sinistra si è suicidata”. Buttafuoco svela i segreti del successo di Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) “È la generazione Tolkien che entra a Palazzo Chigi. È la rivincita di Coccia di Morto su Capalbio. È la ex babysitter che ce l'ha fatta, alla faccia di tutte le signorine della Roma bene”. Pietrangelo Buttafuoco sintetizza Così il risultato delle elezioni politiche del 25 settembre in un colloquio con Repubblica. Nell'intervista lo scrittore, che della leader vincitrice di queste politiche è amico personale, oltre che intellettuale di riferimento, spiega punto per punto perché si è arrivati a tale risultato: “Giorgia trionfa non perché di destra o perché è capo di una comunità politica, ma perché è diventata terminale di un'aspettativa collettiva. Nei suoi confronti è maturata un'attesa da parte di tutti gli italiani estranei ai sistemi di potere, che in lei in un certo senso si sono immedesimati. Meloni è una donna che ha una storia ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) “È la generazione Tolkien che entra a Palazzo Chigi. È la rivincita di Coccia di Morto su Capalbio. È la ex babysitter che ce l'ha fatta, alla faccia di tutte le signorine della Roma bene”. Pietrangelosintetizzail risultato delle elezioni politiche del 25 settembre in un colloquio con Repubblica. Nell'intervista lo scrittore, che della leader vincitrice di queste politiche è amico personale, oltre che intellettuale di riferimento, spiega punto per punto perché si è arrivati a tale risultato: “Giorgia trionfa non perché di destra o perché è capo di una comunità politica, ma perché è diventata terminale di un'aspettativa collettiva. Nei suoi confronti è maturata un'attesa da parte di tutti gli italiani estranei ai sistemi di potere, che in lei in un certo senso si sono immedesimati.è una donna che ha una storia ...

