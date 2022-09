Carissimi nemici Federer-Nadal | il lieto fine perfetto

(Di lunedì 26 settembre 2022). Avversari. Protagonisti. Compagni e rivali. Uomini e campioni. L’immagine che fa la storia. Le mani che si cercano e si trovano. Le lacrime a stravolgere i lineamenti del viso. L’emozione, individuale e collettiva, che si fa potenza narrativa. Rogerdice addio al tennis, giocato sui palcoscenici mondiali. Quelli che lo hanno visto diventare mito, leggenda. Quelli su cui ha costruito successi. In cui ha incassato sconfitte. Con la classe ed eleganza che hanno sempre contraddistinto i suoi gesti, atletici e umani. La vita dopo il gioco è ora tutta da costruire. E inizia da lì, da quel fotogramma che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto piangere tifosi, e non. Roger si è commesso, travolto dal sentimento di nostalgia di ciò che non sarà più. “Sono lacrime di gioia, bambini, sorridete”, ha detto ...

LONDRA .. Roger Federer e Rafael Nadal, che ora piangono mano nella mano. Ma anche Björn Borg e John McEnroe. Ricordate l'iconica foto con il capellone svedese e il riccio americano fasciati, ... Borg: "Federer-Nadal lieto fine perfetto. A Roger invidio solo lo slice. Nadal in lacrime perché il prossimo addio sarà il suo" L'ex campione svedese, che alla Laver Cup ha allenato il Team Europe, parla del ritiro del campione svizzero: "Mancherà molto, l'altra ...