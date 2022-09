A1, Barberino Mugello: tamponamento fra Tir, chiusa la Direttissima. verso Bologna, coda di 6 km (Di lunedì 26 settembre 2022) Sull' A1 Milano-Napoli e' stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con l'A1 Direttissima e Barberino, verso Bologna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 settembre 2022) Sull' A1 Milano-Napoli e' stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con l'A1L'articolo proviene da Firenze Post.

LuceverdeRadio : [AGG] ? Tratto riaperto ??????Coda di 15 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante > Bologna ??solo ai veicoli leggeri si… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Bologna: per incidente ora RISOLTO al km 262, entrata RIAPERTA a Barberino di Mugello in di… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Bologna: per incidente ora RISOLTO al km 262, traffico sbloccato e tratto RIAPERTO tra il b… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Bologna: code a tratti RISOLTE tra Barberino di Mugello e Aglio #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRadio : [AGG]??? #Autostrade #incidente - A1 Bologna-Firenze ?Tratto Chiuso tra Bivio A1-Variante e Barberino di Mugello >… -