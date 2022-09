Uomini e Donne: Ecco Perché Biagio Di Maro Non C’è Più! (Di domenica 25 settembre 2022) Uomini e Donne: Biagio Di Maro non è stato mai presente durante le prime registrazioni della nuova edizione del programma, e ci sarebbe un motivo ben preciso che si nasconde dietro la sua assenza… Uomini e Donne è ormai iniziato con una nuova edizione. I telespettatori hanno rivisto tutti i protagonisti che avevano lasciato qualche mese fa, in particolar modo Gemma, Armando, Davide e tanti altri. Un’assenza che non è passata inosservata e che era già stata anticipata durante le registrazioni che erano avvenute già da qualche tempo. Ora, però, alcuni retroscena hanno rivelato per quale motivo il cavaliere non sarà più presente. Uomini e Donne: Maria De Filippi non ha voluto Biagio Di Maro nel parterre! E’ ripartito ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 25 settembre 2022)Dinon è stato mai presente durante le prime registrazioni della nuova edizione del programma, e ci sarebbe un motivo ben preciso che si nasconde dietro la sua assenza…è ormai iniziato con una nuova edizione. I telespettatori hanno rivisto tutti i protagonisti che avevano lasciato qualche mese fa, in particolar modo Gemma, Armando, Davide e tanti altri. Un’assenza che non è passata inosservata e che era già stata anticipata durante le registrazioni che erano avvenute già da qualche tempo. Ora, però, alcuni retroscena hanno rivelato per quale motivo il cavaliere non sarà più presente.: Maria De Filippi non ha volutoDinel parterre! E’ ripartito ...

