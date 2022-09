Traffico Roma del 25-09-2022 ore 12:30 (Di domenica 25 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico rallentato per incidente su via della Pineta Sacchetti altezza incrocio con via del Forte Boccea verso la Aurelia incidente anche su via Aurelia incrocio con via Nicola Lombardi possibili ripercussioni sul Traffico di zona segnalati dalla polizia locale allagamenti in via della Magliana altezza incrocio con via di Pino Lecce stare attenzione emanata lo ricordiamo per la giornata di oggi un allerta meteo arancione sul Lazio un invito dunque alla prudenza per piogge sparse anche a carattere temporalesco accompagnate localmente da vento forte proseguono Intanto i lavori sulla via Pontina concludi tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci nelle due direzioni chiuso lo ricordiamo sulla A12 Roma Civitavecchia per lavori di ripristino del manto stradale lo svincolo di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltorallentato per incidente su via della Pineta Sacchetti altezza incrocio con via del Forte Boccea verso la Aurelia incidente anche su via Aurelia incrocio con via Nicola Lombardi possibili ripercussioni suldi zona segnalati dalla polizia locale allagamenti in via della Magliana altezza incrocio con via di Pino Lecce stare attenzione emanata lo ricordiamo per la giornata di oggi un allerta meteo arancione sul Lazio un invito dunque alla prudenza per piogge sparse anche a carattere temporalesco accompagnate localmente da vento forte proseguono Intanto i lavori sulla via Pontina concludi tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci nelle due direzioni chiuso lo ricordiamo sulla A12Civitavecchia per lavori di ripristino del manto stradale lo svincolo di ...

