Ruud Gullit: “Scudetto, Napoli favorito. Gioca in maniera fantastica” (Di domenica 25 settembre 2022) Ruud Gullit ex Giocatore del Milan, in una intervista a Gazzetta dello Sport parla della corsa Scudetto: “Il Napoli è la favorita“. L’attaccante che ha vissuto le sfide al titolo con il Napoli di Diego Armando Maradona commenta la Serie A e la stagione in corso, che vede gli azzurri di Spalletti al primo posto con l’Atalanta dopo la vittoria proprio con il Milan a San Siro. Corsa Scudetto: Gullit vota Napoli “Il mio favorito per adesso è il Napoli: Gioca in modo fantastico. È una squadra organizzata, ma lascia esprimere pure la fantasia individuale. Però anche il Milan è su quel livello. La Juve è in crisi, vediamo se la risolverà in tempi brevi. L’Inter ha ampi margini di crescita. ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 settembre 2022)extore del Milan, in una intervista a Gazzetta dello Sport parla della corsa: “Ilè la favorita“. L’attaccante che ha vissuto le sfide al titolo con ildi Diego Armando Maradona commenta la Serie A e la stagione in corso, che vede gli azzurri di Spalletti al primo posto con l’Atalanta dopo la vittoria proprio con il Milan a San Siro. Corsavota“Il mioper adesso è ilin modo fantastico. È una squadra organizzata, ma lascia esprimere pure la fantasia individuale. Però anche il Milan è su quel livello. La Juve è in crisi, vediamo se la risolverà in tempi brevi. L’Inter ha ampi margini di crescita. ...

