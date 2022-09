MotoGP GP Giappone 2022, Bagnaia: “Buttato via punti, serve freddezza” (Di domenica 25 settembre 2022) “E’ stata una gara molto complicata e non riuscivo a fare niente. Frenare forte ha aumentato la pressione della gomma, ho recuperato negli ultimi giri ma forse sono stato troppo ambizioso nell’ultimo giro. Volevo superare sia Quartararo che Vinales. In questi casi mi rendo conto dei miei margini di miglioramento. Buttare via dei punti così non è corretto per la mia squadra. Devo capire come essere più freddo. L’unica cosa positiva è che non ho toccato Quartararo, mi è andata bene sotto quel punto di vista”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, dopo la caduta nel Gran Premio del Giappone di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) “E’ stata una gara molto complicata e non riuscivo a fare niente. Frenare forte ha aumentato la pressione della gomma, ho recuperato negli ultimi giri ma forse sono stato troppo ambizioso nell’ultimo giro. Volevo superare sia Quartararo che Vinales. In questi casi mi rendo conto dei miei margini di miglioramento. Buttare via deicosì non è corretto per la mia squadra. Devo capire come essere più freddo. L’unica cosa positiva è che non ho toccato Quartararo, mi è andata bene sotto quel punto di vista”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Francesco, pilota della Ducati, dopo la caduta nel Gran Premio deldi. SportFace.

