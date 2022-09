Milano, corsa folle sul bus: disturba, fa pipì sul mezzo, ferisce con pugni e morsi i carabinieri. Arrestata (Di domenica 25 settembre 2022) disturbava in ogni modo i passeggeri sull’autobus di linea insieme a lei, fino ad arrivare al punto di mettersi ad orinare all’interno del mezzo Atm, provocando indignazione e disordini che hanno causato circa un’ora di ritardo della circolazione. Una serata folle, quella di sabato, durante una delle corse del bus della linea 87, a Milano, che né i passeggeri a bordo dello sventurato bus, né le forze dell’ordine intervenute per riportare calma e sicurezza dimenticheranno facilmente… Sul bus a Milano, una donna disturba i passeggeri e fa pipì sul mezzo Dunque, i carabinieri di Milano hanno arrestato la notte scorsa una 21enne che alla fermata dell’autobus della linea urbana Atm di Via De Marchi, in ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 settembre 2022)va in ogni modo i passeggeri sull’autobus di linea insieme a lei, fino ad arrivare al punto di mettersi ad orinare all’interno delAtm, provocando indignazione e disordini che hanno causato circa un’ora di ritardo della circolazione. Una serata, quella di sabato, durante una delle corse del bus della linea 87, a, che né i passeggeri a bordo dello sventurato bus, né le forze dell’ordine intervenute per riportare calma e sicurezza dimenticheranno facilmente… Sul bus a, una donnai passeggeri e fasulDunque, idihanno arrestato la notte suna 21enne che alla fermata dell’autobus della linea urbana Atm di Via De Marchi, in ...

