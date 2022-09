La Cnn rosica | “Meloni più a destra di Mussolini”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 25 settembre 2022) Ci mancava il ritorno al pericolo fascista. Ora, Giorgiaè peggio di Benito. Magari, per qualche individuo dell’intellighenzia di sinistra, sarà anche peggio di Hitler. Magari, ci ritroveremo a sopportare i celeberrimi addii di qualche radical chic: “Non posso vivere in un Paese governato dall’estrema”. Così fu per Trump, così fu per Berlusconi e così sarà anche per la leader di Fratelli d’Italia: l’avversario politico, almeno per la sinistra, deve essere costantemente criminalizzato, accusato delle peggiori nefandezze della storia. Nel frattempo, mentre scrivo questo pezzo, il centrosi sta consolidando intorno al 44 per cento, cala lievemente la Lega e aumenta di poco Silvio Berlusconi. C’è, però, un dato costante ed inoppugnabile: Fratelli d’Italia trionfa senza se e senza ma. ...