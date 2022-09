Iran, Hadis Najafi, 20 anni, uccisa con sei proiettili mentre manifestava per Mahsa Amini (Di domenica 25 settembre 2022) Capelli biondi, prima dell’inizio delle proteste se li legava con l’elastico: è stata uccisa sabato sera durante le manifestazioni a Karaj, vicino a Teheran, diventando un simbolo della rivolta Leggi su corriere (Di domenica 25 settembre 2022) Capelli biondi, prima dell’inizio delle proteste se li legava con l’elastico: è statasabato sera durante le manifestazioni a Karaj, vicino a Teheran, diventando un simbolo della rivolta

Corriere : Iran, 6 proiettlil al petto per Hadis Najafi: uccisa mentre manifestava. Era la «ragazza con la coda» uno dei simbo… - LaStampa : In Iran uccisa Hadis Najafi, la “ragazza della coda” simbolo delle proteste - andreapurgatori : #Iran, 6 proiettili al petto per #HadisNajafi: uccisa mentre manifestava. Era la «ragazza con la coda» uno dei simb… - LizBerliocchiB : RT @paoloborrometi: Vent’anni, capelli biondi, prima dell’inizio delle proteste se li legava con l’elastico e manifestava senza il velo che… - viviana_mazza : Iran, 6 proiettili al petto per Hadis Najafi: uccisa mentre manifestava. Era la «ragazza con la coda» @corriere -