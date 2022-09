Cosa serve per ritirare la tessera elettorale se persa, deteriorata o piena (Di domenica 25 settembre 2022) Le elezioni di oggi 25 settembre hanno costretto gli italiani a fare i conti anche con un altro dilemma: dove sarà finita la tessera elettorale? Qualcuno potrebbe averla smarrita, averla ritrovata deteriorata o perfino scaduta (piena nello spazio dedicato ai timbri apposti ad ogni votazione effettuata). Il tempo a disposizione per recuperare una nuova tessera elettorale è davvero poco (potreste non fare in tempo, ma la speranza è l’ultima a morire, visto che i seggi elettorali chiuderanno ufficialmente alle ore 23), ma vogliamo comunque fornirvi le indicazioni utili e dirvi Cosa serve per ritirare la tessera elettorale. Fermo restando che al seggio vi chiederanno, per votare, la ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Le elezioni di oggi 25 settembre hanno costretto gli italiani a fare i conti anche con un altro dilemma: dove sarà finita la? Qualcuno potrebbe averla smarrita, averla ritrovatao perfino scaduta (nello spazio dedicato ai timbri apposti ad ogni votazione effettuata). Il tempo a disposizione per recuperare una nuovaè davvero poco (potreste non fare in tempo, ma la speranza è l’ultima a morire, visto che i seggi elettorali chiuderanno ufficialmente alle ore 23), ma vogliamo comunque fornirvi le indicazioni utili e dirviperla. Fermo restando che al seggio vi chiederanno, per votare, la ...

