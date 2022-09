ATP Metz 2022, Lorenzo Sonego: “Grande vittoria! Dopo un anno duro voglio godermi al massimo questo momento” (Di domenica 25 settembre 2022) Meglio di così non poteva proprio chiudersi l’ATP di Metz 2022 per Lorenzo Sonego: grazie a uno splendido successo in finale in due set ai danni del kazako Alexander Bublik (#7 del seeding), con il punteggio di 7-6 (3), 6-2, il piemontese ha conquistato il terzo titolo in carriera nel circuito ATP Dopo Antalya 2019 e Cagliari 2021. Finale dominata dall’azzurro, anche da un punto di vista psicologico oltre che meramente tennistico, e non ha lasciato scampo all’avversario. Sonego ha dato del suo meglio in questa settimana a Metz, probabilmente il miglior torneo in carriera per la qualità del tennis offerta. Di seguito, le parole dell’azzurro Dopo essersi aggiudicato il torneo francese: “Il livello del mio tennis è incrementato giorno ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Meglio di così non poteva proprio chiudersi l’ATP diper: grazie a uno splendido successo in finale in due set ai danni del kazako Alexander Bublik (#7 del seeding), con il punteggio di 7-6 (3), 6-2, il piemontese ha conquistato il terzo titolo in carriera nel circuito ATPAntalya 2019 e Cagliari 2021. Finale dominata dall’azzurro, anche da un punto di vista psicologico oltre che meramente tennistico, e non ha lasciato scampo all’avversario.ha dato del suo meglio in questa settimana a, probabilmente il miglior torneo in carriera per la qualità del tennis offerta. Di seguito, le parole dell’azzurroessersi aggiudicato il torneo francese: “Il livello del mio tennis è incrementato giorno ...

