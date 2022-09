Roma, scoperta discarica abusiva con rifiuti pericolosi: sequestrato un terreno di oltre 2500 mq (Di sabato 24 settembre 2022) Roma – Un’area di oltre 2500 mq, sita in zona Pantano Borghese, quasi al confine con i vicini Comuni di Monte Compatri e Frascati , è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale, al termine delle indagini eseguite dagli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale): diversi gli illeciti di natura edilizia e ambientale riscontrati, che hanno portato alla denuncia di un uomo di 24 anni. All’interno del terreno, di proprietà del 24enne, era stata realizzata una vera e propria discarica abusiva, con oltre 600 metri cubi di rifiuti, anche di tipo speciale e pericoloso, accumulati a seguito di una costante attività di trasporto e successivo sversamento di materiali. oltre all’illecito di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 24 settembre 2022)– Un’area dimq, sita in zona Pantano Borghese, quasi al confine con i vicini Comuni di Monte Compatri e Frascati , è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale diCapitale, al termine delle indagini eseguite dagli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale): diversi gli illeciti di natura edilizia e ambientale riscontrati, che hanno portato alla denuncia di un uomo di 24 anni. All’interno del, di proprietà del 24enne, era stata realizzata una vera e propria, con600 metri cubi di, anche di tipo speciale e pericoloso, accumulati a seguito di una costante attività di trasporto e successivo sversamento di materiali.all’illecito di ...

