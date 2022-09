Preoccupazione al Nazareno | Pd in fermento | c' è aria di debacle

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 settembre 2022) "La rimonta è possibile, domenica andiamo a vincere" ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, in conclusione del suo intervento dal palco di piazza del Popolo dove, venerdì 23 settembre, ha chiuso la campagna elettorale. Peccato che tra i dem non la pensino tutti come lui, anzi. A meno di un giorno dal voto del 25 settembre si valuta tutto, anche l'incognita affluenza che potrebbe essere ridimensionata dal maltempo. Si vedrà. Intanto le previsioni - non meteo, ma politiche... - non sono buone per il Pd dove "serpeggia", riferisce un retroscena di Affaritaliani. Infatti tra i dem è solido il timore che alla fine il centrodestra di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi conquisti una maggioranza di ferro sia alla Camera sia al Senato. "E a quel punto per i Dem si aprirebbe la resa dei conti con la segreteria di Enrico Letta ...