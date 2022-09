L'ultimo match di Roger Federer, addio al tennis tra applausi e lacrime (Di sabato 24 settembre 2022) L'ultima notte del re. Roger Federer ha giocato a 41 anni la sua ultima partita da professionista, l'ha fatto in doppio con il suo grande amico e rivale di sempre Rafa Nadal. La coppia ormai ribattezzata sul web 'Fedal' è stata sconfitta dagli americani Frances Tiafoe e Jack Sock, che si sono imposti con il punteggio di 4-6, 7-6, 11-9 nella sfida tra Europa e Resto del Mondo alla Laver Cup. Al termine dell'incontro, il campione svizzero si è sciolto in lacrime e al centro del campo ha ricevuto l'abbraccio di compagni, avversari e del pubblico. Quando i giocatori di entrambe le squadre sono stati presentati prima dell'incontro all'Arena O2, Federer è stato l'ultimo ad emergere da un tunnel che porta sul campo. I tifosi, già abbastanza rumorosi per Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e gli altri, si ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) L'ultima notte del re.ha giocato a 41 anni la sua ultima partita da professionista, l'ha fatto in doppio con il suo grande amico e rivale di sempre Rafa Nadal. La coppia ormai ribattezzata sul web 'Fedal' è stata sconfitta dagli americani Frances Tiafoe e Jack Sock, che si sono imposti con il punteggio di 4-6, 7-6, 11-9 nella sfida tra Europa e Resto del Mondo alla Laver Cup. Al termine dell'incontro, il campione svizzero si è sciolto ine al centro del campo ha ricevuto l'abbraccio di compagni, avversari e del pubblico. Quando i giocatori di entrambe le squadre sono stati presentati prima dell'incontro all'Arena O2,è stato l'ad emergere da un tunnel che porta sul campo. I tifosi, già abbastanza rumorosi per Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e gli altri, si ...

Eurosport_IT : È arrivato il momento: #Federer, al fianco di Nadal, gioca il suo ultimo match in carriera ?? Guardalo qui ?? #LaverCup - Agenzia_Ansa : L'ultima volta di Federer tra lacrime e applausi. A Londra l'ultimo match in coppia con l'eterno amico-rivale Nadal… - fanpage : L'essenza dello sport in una sola foto. Ieri è stato l'ultimo match di #Federer, una serata emozionante che inevit… - robertodiloreto : RT @fanpage: L'essenza dello sport in una sola foto. Ieri è stato l'ultimo match di #Federer, una serata emozionante che inevitabilmente h… - aloteri : RT @fanpage: L'essenza dello sport in una sola foto. Ieri è stato l'ultimo match di #Federer, una serata emozionante che inevitabilmente h… -