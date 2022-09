L’antifascismo e le mezze stagioni

(Di sabato 24 settembre 2022) Viktor Orban, Vladimir Putin e, ovviamente, Benito Mussolini. Sono loro i politici di cui si è parlato di più in questa campagna elettorale . La Lega del Male è stata convocata in via eccezionale al solo scopo di delegittimare il centrodestra a trazione meloniana dato per super vincente da tutti i sondaggi. Un centrodestra, ci hanno spiegato, brutto, sporco, cattivo, eversivo, feroce con gli immigrati, fanatico nel difendere i confini, pronto a resuscitare il fascismo e a staccarsi dall’Occidente. In pratica, una bella campagna elettorale gratuita messa in piedi dai propri avversari. Già, perché chiunque capisce che il centrodestra così come lo ha dipinto Repubblica è ben più affascinante e intrigante di quello reale, attraversato da mille contraddizioni. Questo è l’editoriale del direttore pubblicato sul Primato Nazionale di settembre 2022...

