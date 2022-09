“Io… nonno” Eros Ramazzotti | la sorpresa in concerto è da sciogliersi E Aurora sta lì | lacrime

(Di sabato 24 settembre 2022) Alla fineha dovuto confermare: non poteva più fare finta di nulla. Le notizie sulla sua gravidanza erano sempre più incalzanti. Per settimane solo silenzio da parte della diretta interessata: in estate il settimanale Chi aveva diffuso la notizia chee sua mamma Michelle Hunziker stessero acquistando un test di gravidanza. Tuttavia non si sapeva chi lo dovesse effettuare. Poi è stato sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini a sganciare la bomba. “è incinta”, si leggeva sul magazine confermando che il test era pere che quindi sarebbe incinta del fidanzato storico (stanno insieme da 5 anni, ndr) Goffredo Cerza: aspettano un bambino che dovrebbe nascere a gennaio. Il ...

AnnaAscani : Io sono erede di mio nonno partigiano a 16 anni. E lo siamo tutti. Anche La Russa che, grazie a chi ha combattuto p… - ilReazionario : @il_bartender Io muoio dalla voglia di indossare quelli del nonno ma non ho mai avuto occasione. :'( - leyfrog72 : @DiegoFusaro Io porto la dentiera di mio nonno. Vale lo stesso? - loonawlouist : @harryvssun mia nonna mi ha chiamata chiedendomi chi dovesse votare e mio nonno sotto diceva e meloni qua meloni la… - lou28_tommoway : io e mio nonno, due capricorno che discutono decisi ad avere l'ultima parola per le elezioni mia mamma:?? -

CittaDellaSpezia

...col, il bimbo col bimbo, la moglie con... non si sa. Prendete me e Fabrizio Moro, rappresentante di una Roma che ha subìto e subisce tanto. I signori hanno tanto da imparare dai coatti., ...Sul braccio ha tatuato il nome di suoCarlos, non di suo padre. Perché 'È lui la vera roccia ... Se fa gol in Champions all'Atletico Madrid, festeggia 'sono tifoso dell'Atletico e di mio ... “Il movimento”: da Guez a Grossman passando per Spencer e Zaccuri, dialoghi fra scrittori al Festival della Mente