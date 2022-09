Caro bollette: chiusure, “il caso dei supermercati di Modugno è soltanto l’apice” Confesercenti Bari: si rischia che a novembre chiudano in tanti (Di sabato 24 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Confesercenti Bari: Tutto come previsto, purtroppo… Arrivano i primi casi di aziende che, a causa del Caro bollette, hanno deciso di abbassare le saracinesche in modo definitivo. Non è un atto di protesta, ma un gesto estremo di chi non ce la fa più. Il caso dei supermercati Deco di Modugno è soltanto l’apice di una situazione ormai insostenibile. Il Caro-energia prosciuga la liquidità disponibile delle imprese. Secondo Confesercenti, con le tariffe attuali, la spesa che le imprese del commercio e del turismo si troveranno a dover sostenere è pari a 15 miliardi di euro nel 2022. Un vero e proprio shock, soprattutto se si considera che – con lo stesso livello di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Tutto come previsto, purtroppo… Arrivano i primi casi di aziende che, a causa del, hanno deciso di abbassare le saracinesche in modo definitivo. Non è un atto di protesta, ma un gesto estremo di chi non ce la fa più. IldeiDeco didi una situazione ormai insostenibile. Il-energia prosciuga la liquidità disponibile delle imprese. Secondo, con le tariffe attuali, la spesa che le imprese del commercio e del turismo si troveranno a dover sostenere è pari a 15 miliardi di euro nel 2022. Un vero e proprio shock, soprattutto se si considera che – con lo stesso livello di ...

