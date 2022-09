“Verissimo” Sylvester Stallone in esclusiva tra gli ospiti del 24 e 25 settembre

SMSNEWSOFFICIAL : OSPITI DEL WEEKEND DI “VERISSIMO”: SYLVESTER STALLONE, LUCA ARGENTERO, ALESSANDRO SIANI, PIO E AMEDEO E FEDERICA PE… - pinguina43 : RT @Mattiabuonocore: Sabato a Verissimo: Pio e Amedeo, Marcell Jacobs e Nicole Daza, Rosalinda Cannavò, Eva Robin’s e Irene Grandi. Domenic… - Mattiabuonocore : Sabato a Verissimo: Pio e Amedeo, Marcell Jacobs e Nicole Daza, Rosalinda Cannavò, Eva Robin’s e Irene Grandi. Dome… -

ospiti domenica 25 settembre 2022 Subito dopo la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin porterà su Canale 5 l'intervista in esclusiva per l'Italia di...... domenica 1° maggio 2022, nel corso della trasmissione di Canale 5 'Story' e imperniata ... Ferruccio Amendola, chi è il padre di Claudio Amendola/ Il doppiatore di De Niro eStallone ...Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 24 e domenica 25 settembre 2022.Ecco chi sono i super ospiti che Silvia e Mara accoglieranno dei loro rispettivi studi per interviste inedite sabato 24 e domenica 25 settembre ...